فجر جديد لمرضى السكري واكتشاف يُبشر بعلاج نهائي

محمد اسماعيل - القاهرة - لطالما عانى مرضى السكري من صعوبة السيطرة على مستوى السكر في الدم، ولكن اليوم، يُشرق فجر جديد على هؤلاء المرضى، مع اكتشاف جديد يُبشر بعلاج نهائي لمرض السكري.

ووفق صحيفة "ديلي ميل"، كشف باحثون صينيون عن علاجاً لمرض السكري لأول مرة في العالم، عن طريق استخدام الخلايا الجذعية.

وتمت مشاركة هذه النتائج في مجلة Cell Discovery، بعد فترة طويلة من البحث، وحول أفضل السبل لتحويل الخلايا الجذعية إلى خلايا جزيرية، وكيفية إدخال هذه الخلايا الجزيرية إلى الجسم، قادتها 3 مؤسسات مقرها في شنجهاي.

ووفق صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن مريض عمره 59 عاماً خضع لعملية زراعة خلايا رائدة في عام 2021، ولم يتناول الأدوية منذ عام 2022.

وتضمن العلاج التجريبي إنشاء نسخة اصطناعية من الخلايا الموجودة في البنكرياس، والتي تنتج الأنسولين، وتحافظ على مستويات السكر في الدم، تحت السيطرة.

وأوضحت الصحيفة أن الرجل عانى من مرض السكري من النوع الثاني لمدة 25 عاماً، وفقد تقريباً كل وظائف هذه الخلايا المعروفة باسم "جزيرات البنكرياس- Islets " (وهي مجموعات صغيرة من خلايا البنكرياس تظهر على هيئة بقع صغيرة مختلفة في الشكل والوظيفة عما حولها من خلايا البنكرياس ولذلك تم تسميتها بالجزر).

ووفق للباحثون توقع الأطباء المعالجون أن الرجل معرض لخطر كبير للإصابة بمضاعفات مميتة، ما يتطلب حقن أنسولين كل يوم لمنعه من الدخول في غيبوبة سكري.

وأكد ت الصحيفة أنه حتى هذه اللحظة، لم يتم "شفاء" أي شخص من مرض السكري على الإطلاق، لكن الأطباء اكتشفوا كيفية تحويله إلى حالة شفاء.

وقالت إن هذا يتطلب من المرضى الحفاظ على نظام غذائي قاسي نسبياً والالتزام بممارسة تمارين رياضية لكبح عودة مشاكل السكر في الدم.

ورغم ذلك، تشير الحالة في الصين إلى أنه من الممكن استعادة قدرة الجسم على تنظيم نسبة السكر في الدم بشكل طبيعي دون تغيير نمط حياة المريض.

وفي هذا الوضع يمكن للخلايا الجذعية أن تتحول إلى أنسجة المخ أو العضلات أو الكلى أو حتى البنكرياس، واستخدم هذا العلاج مزيجاً كيميائياً جديداً لتحويل الخلايا الجذعية للمريض إلى خلايا بنكرياس.

وأضاف صاحب الدراسة أن مرضى السكري من النوع الأول، الذين تعرض بنكرياسهم لهجوم من قبل الجهاز المناعي، قد يواجهون صعوبة أكبر في استخدام هذا العلاج لأن جهاز المناعة لديهم قد يرفض الخلايا المزروعة الجديدة.

وأوضح أستاذ العلوم الخلوية والفسيولوجية بجامعة كولومبيا البريطانية في كندا، تيموثي كيففر،، والذي لم يشارك في البحث: "أعتقد أن هذه الدراسة تمثل تقدماً مهماً في مجال العلاج بالخلايا لمرض السكري".

وأضاف بالرغم من الننائج المبهرة إلا أنه يجب التأكد من سلامة هذا البحث وإجراء كافة الفحوصات اللازمة، والتجربة على أكبر قدر من المرضى لتوسيع نطاق العلاج على أفق واسع.