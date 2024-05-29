هل يؤثر صبغ الشعر على المرأة الحامل والجنين؟



محمد اسماعيل - القاهرة - تلجأ العديد من السيدات الحوامل إلى تأجيل صبغ شعرهن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، وذلك خوفا من تأثيرات المواد الكيميائية الموجودة في صبغات الشعر على صحة الجنين.

وأظهرت بعض الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن التعرض لبعض المواد الكيميائية الموجودة في صبغات الشعر لها علاقة بتشوهات الجنين، وفقا لوقع "بيبي سنتر".

وفي كثير من الحالات، تعرضت الحيوانات لجرعات عالية جداً من هذه المواد الكيميائية لا تتساوى مع الجرعات التي تتعرض لها سيدة تقوم بتلوين أو صبغ شعرها كل شهر أو شهرين.

وكشف بعض الخبراء أن صبغ الشعر 3 إلى 4 مرات أثناء الحمل قد يكون آمناً.

ويُنصح باستخدام القفازات في غرفة جيدة التهوية عندما تقومين بصبغ شعرك واتركي الصبغة على رأسك لأقل فترة ينصح بها على عبوة الصبغة، لتجنب امتصاص الجسم الكثير من المواد الكيميائية وتسرّبها إليه.

ويمكنك اختيار بدائل أخرى مثل: تفتيح لون بعض خصلات الشعر، وفي هذه الحالة الجسم يمتص مواد التلوين من خلال البشرة أو فروة الرأس، وليس من خلال أطراف الشعر.

أو استخدام الصبغات النباتية كبديل جيد للمركبات الكيميائية الاصطناعية أثناء الحمل.

لكن تحتوي العديد من هذه الصبغات النباتية على بعض المركبات الكيميائية الاصطناعية ذاتها التي تستخدمها شركات مستحضرات التجميل الرئيسية في الصبغة الدائمة وشبه الدائمة.

وتعتبر الحناء الخالصة، والتي تتوفر بألوان متعددة، وحدها الاستثناء عن هذه القاعدة.

والحناء عبارة عن صبغة نباتية شبه دائمة، تعدّ آمنة تماماً مع أنها لا تلقى استحسان جميع النساء في التدرجات اللونية التي تضفيها على الشعر!

ومن الهام أن تشعر الحوامل بالثقة في النفس خلال فترة الحمل. عليك التفكير في المسألة: هل صبغ شعرك يجعلك تشعرين بالارتياح أم يسبب لكِ قلقاً لا داعي له على امتداد 9 أشهر.