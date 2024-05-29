فوائد الرمان للحفاظ على صحة الكبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف باحثون في جامعة إديث كوان أن "حمض الإيلاجيك"، وهو أحد مضادات الأكسدة الموجودة في بعض الفواكه والخضراوات، قد يسهم في منع الضرر الناجم عن مرض الكبد الدهني.

ويوجد هذا الحمض في مجموعة من الأطعمة مثل: الرمان والتوت الأسود، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

ويسهم أيضا في الوقاية من الالتهابات، وذلك بفضل خصائصه المضادة للأكسدة، ما يؤدي إلى علاج مرض الكبد الدهني غير الكحولي.

وقال الباحثون: "نظراً للتأثيرات البيولوجية المتعددة الأوجه لحمض الإيلاجيك، فإن المادة النباتية تعتبر من الأغذية الوظيفية القيمة لتعزيز صحة الإنسان".

وعلاوة على ذلك، هناك أدلة تشير إلى أن حمض الإيلاجيك، عند دمجه مع المغذيات المضادة للأكسدة الأخرى، يُظهر تأثيراً علاجياً تآزرياً، مما يجعله مرشحاً محتملاً كعلاج مركب للكبد الدهني غير الكحولي.

ولا يوجد حالياً أي علاج للإدارة طويلة المدى لمرض الكبد الدهني غير الكحولي، وتبين الدراسة الجديدة أن التدخلات الغذائية لعلاج هذا المرض ممكنة باستخدام الأطعمة الغنية بحمض الإيلاجيك، مثل الرمان.