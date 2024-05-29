نصائح لصاحبات القوام الممتلئ.. كيف تختارين فستانا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - تتمتع صاحبات القوام الممتلئ بجسم أنثوي جذاب، واختيار الفستان المناسب يُبرز جمالهنّ بشكل لافت.

ووفقا لمجلة "Jolie" توجد بعض النصائح التي تُساعدكِ على اختيار الفستان المثالي:

قصّة الفستان:

الفستان على شكل حرف A: يتميز هذا التصميم بكونه ضيقًا في الجزء العلوي من الجسم، ثم يتسع تدريجيًا نحو الأسفل. تُساعد هذه القصة على إخفاء الأرداف العريضة وتوازن شكل الجسم.

الفستان الواسع مع حزام: يُضفي هذا التصميم لمسة أنيقة على الجسم، ويُساعد الحزام على إبراز منطقة الوسط وتصغير حجم الأرداف.

خامة الفستان:

الخامات الانسيابية: تُنصح باختيار الفساتين المصنوعة من أقمشة انسيابية مثل الشيفون أو الحرير، لأنها تنسدل على الجسم بسلاسة وتخفي عيوب الأرداف.

ألوان الفستان:

الألوان المحايدة: تُعدّ الألوان الداكنة مثل الأسود أو الأزرق الداكن خيارًا مثاليًا لصاحبات الأرداف العريضة، لأنها تُخفي عيوب المنطقة وتُبرز رشاقة الجسم.

الابتعاد عن الطبعات الكبيرة والكرانيش: تُسلط هذه التفاصيل الضوء على منطقة الأرداف، لذا يُنصح بتجنبها للحصول على إطلالة أكثر تناسقًا.

الإكسسوارات:

الحذاء ذو الكعب العالي: يُساعد الكعب العالي على إطالة الساقين وإظهار القوام بشكل أكثر نحافة.

نصائح إضافية

اختيار المقاس المناسب: تأكدي من أن الفستان يناسب مقاسكِ بشكل مثالي، حيث أن الفستان الضيق جدًا أو الواسع جدًا قد يُبرز عيوب الجسم.

الثقة بالنفس: أهمّ ما يُميز المرأة هو ثقتها بنفسها، فارتدي الفستان الذي يُشعركِ بالراحة والأناقة، وتأكدي من أن جمالِكِ داخلي وخارجي.

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