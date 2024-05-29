أمراض القلب بعد انقطاع الطمث.. خطر يهدد صحة المرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - أمراض القلب من أبرز مسببات الوفاة لدى كل من الرجال والنساء، إلا أنّ أعراض الإصابة بهذه الأمراض قد تختلف بين الجنسين، ممّا قد يُؤخر تشخيصها وعلاجها لدى النساء.

وفي هذا السياق، تُشير دراسة حديثة أجريت في مركز "بون سيكور" المتخصص في أمراض القلب والأوعية الدموية في الولايات المتحدة، إلى أنّ معدلات الإصابة بأمراض القلب ترتفع بشكل ملحوظ لدى النساء بعد انقطاع الطمث.

وتُفسر الدكتورة دينا كريشنان، الباحثة في المركز، هذه الظاهرة بانخفاض مستويات هرمون الإستروجين لدى المرأة بعد انقطاع الطمث، ممّا يُفقدها الحماية التي يوفرها هذا الهرمون ضد أمراض القلب.

وتُؤكد الدراسة، التي شملت 579 امرأة في مرحلة انقطاع الطمث، أنّ انخفاض هرمون الإستروجين يُشكل خطرًا على صحة القلب لدى النساء يفوق خطره على الرجال.

ويُرجح العلماء أنّ التفاعل بين انقطاع الطمث وعوامل أخرى مثل العوامل الوراثية وأنماط الحياة يُساهم في ازدياد خطر الإصابة بأمراض القلب لدى النساء بعد سن اليأس.

ولكن لا يُنصح باللجوء إلى العلاج الهرموني التعويضي كحلّ وحيد لمكافحة هذه المخاطر، حيث أنّ له بعض الآثار الجانبية مثل زيادة خطر الإصابة بالالتهابات وجلطات الدم، وربما السرطان في بعض الحالات.

وبناءً على ذلك، تُشدد الدكتورة كريشنان على أهمية اتباع نمط حياة صحي يُقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب بعد انقطاع الطمث، بما في ذلك:

ممارسة الرياضة بانتظام

الحفاظ على وزن صحي

اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات

الإقلاع عن التدخين

الحصول على قسط كافٍ من النوم

إجراء الفحوصات الطبية الدورية

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