تحذير من مواد ضارة في كريمات الوقاية من الشمس للأطفال.. تؤثر على خصوبتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - د-ب-أ

كشفت مجلة "أوكو تست" الألمانية عن وجود مواد ضارة في بعض أنواع كريمات الوقاية من الشمس المخصصة للأطفال، مما يثير قلق الأهالي بشأن سلامة أطفالهم.

وتشير المجلة إلى أن مادة "ثنائي-ن-هكسيل فثالات" (DnHexP) - والتي تستخدم كمادة ملدنة في بعض المنتجات - قد تُشكل خطراً على خصوبة الأطفال.

وتوجد هذه المادة في كريمات الوقاية من الشمس التي تحتوي على الفلتر الكيميائي "ثنائي إيثيلامينو هيدروكسي بنزويل هيكسيل بنزوات" (DHHB).

مخاطر الفلاتر الكيميائية:

بالإضافة إلى "DnHexP"، تحذر "أوكو تست" من بعض الفلاتر الكيميائية الأخرى الموجودة في كريمات الوقاية من الشمس، والتي قد تُسبب اختلالات هرمونية عند الأطفال الصغار. وتشمل هذه الفلاتر:

بوتيل ميثوكسيديبنزينمينثان

أوكتوكريلين

إيثيلهيكسيل ميثوكسيسينامات

نصائح لاختيار واقي الشمس المناسب للأطفال

تأكد من أن عامل الحماية من الشمس (SPF) لا يقل عن 30.

اختر واقياً من الشمس خالياً من المواد العطرية والكحول لتجنب جفاف بشرة طفلك.

ابحث عن واقيات الشمس التي تحتوي على فلاتر فيزيائية مثل أكسيد الزنك وأكسيد التيتانيوم، حيث تُعتبر آمنة للأطفال.

اتبع إرشادات استخدام واقي الشمس بعناية، وقم بإعادة وضعه كل ساعتين، أو أكثر، خاصة بعد التعرق أو السباحة.

توصيات المكتب الاتحادي للحماية من الإشعاع بألمانيا:

يؤكد المكتب الاتحادي للحماية من الإشعاع بألمانيا على أهمية حماية بشرة الأطفال من مخاطر الأشعة فوق البنفسجية الضارة خلال فصل الصيف.

وينصح المكتب باستخدام واقي الشمس المناسب للأطفال، مع مراعاة النصائح المذكورة أعلاه.