5 علامات تدل على تناولك الكثير من الملح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يقبل كثيرون على تناول الملح بشكل مفرط رغم مخاطر هذه العادة على صحتك، لكن هل تعرف العلامات التي تدل على تناولك الكثير من الملح؟.

ارتفاع ضعط الدم

وبحسب موقع healthshots، فإن ارتفاع ضغط الدم قد يكشف تناولك الكثير من الملح، وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب والسكتة الدماغية ومشاكل الكلى.

مشكلات الكلى

مشكلات الكلى قد تحدث بسبب الإفراط في تناول الملح، فالكلى تلعب دورًا مهما في تصفية الصوديوم الزائد من الدم، ومع الإفراط بالملح يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض الكلى.

العطش المتكرر

علامة أخرى على تناولك الكثير من الملح هي العطش الشديد، إذ أن الملح يسحب الماء من الخلايا إلى مجرى الدم لتخفيف الصوديوم الزائد، ما يؤدي إلى الشعور بالعطش.

عدم انتظام ضربات القلب

الإفراط في تناول الملح يسبب تعطيل توازن الشوارد مثل الصوديوم والبوتاسيوم في الجسم، وقد يؤدي هذا إلى عدم انتظام ضربات القلب، خاصة لدى الأفراد الذين يعانون من أمراض القلب.

الصداع المتكرر

قد تعاني من الصداع المتكرر بسبب تناول الكثير من الملح إذ قد تصاب بالجفاف والتغيرات في تدفق الدم، وهذا قد يؤدي إلى الصداع المتكرر لدى بعض الناس.

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