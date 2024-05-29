هل تستيقظ غير قادر على الحركة؟.. ما يحدث لك سيفاجئك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يعاني العديدون من ظاهرة غريبة تُعرف باسم "شلل النوم"، حيث يشعرون بالوعي التام ولكنهم غير قادرين على الحركة أو الكلام، وتحدث هذه الحالة أثناء انتقال الشخص من مرحلة النوم إلى مرحلة اليقظة، أو العكس، وفقا لموقعي "webmd"، و"verywellhealth".

أسباب شلل النوم

شلل النوم ينتج عن اضطراب في دورة حركة العين السريعة، وهي المرحلة التي تحدث فيها الأحلام، فخلال مرحلة نوم حركة العين السريعة، ترسل الدماغ إشارات إلى العضلات لإصابتها بالشلل مؤقتا لمنع تجسيد الأحلام في الواقع.

وفي بعض الحالات، يصبح الشخص واعيا بينما لا تزال عضلاته مشلولة، ما يؤدي إلى الشعور بالشلل وعدم القدرة على الحركة.

وتشمل العوامل الأخرى التي تزيد من خطر الإصابة بشلل النوم ما يلي:

قلة النوم أو اضطرابات النوم، مثل الأرق أو توقف التنفس أثناء النوم.

التوتر أو القلق أو الاكتئاب أو الاضطراب ثنائي القطب.

النوم على الظهر، هذه هي أكثر وضعيات النوم شيوعًا مرتبطة بشلل النوم.

مشكلات النوم الأخرى، مثل الخدار أو تشنجات الساق الليلية.

تناول بعض الأدوية المستخدمة لعلاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

شرب الكحوليات.

طرق علاج شلل النوم

تحسين عادات النوم، عن طريق أخذ قسط كاف من النوم.

في بعض الحالات، يصف الطبيب أدوية مضادة للاكتئاب للمساعدة في تنظيم دورات النوم، خاصة إذا كان شلل النوم مرتبطا باضطرابات المزاج مثل القلق أو الاكتئاب.

العلاج النفسي، مثل العلاج المعرفي السلوكي، خاصة إذا كان شلل النوم مصحوبا بأعراض القلق أو الخوف.

الحد من استهلاك الكحول.

تجنب المشروبات الغنية بالكافيين قبل النوم.

الابتعاد عن التوتر والإجهاد.

ممارسة تمارين التأمل الذهني واسترخاء العضلات.

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