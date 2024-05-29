أفضل طريقة لطهي الأرز.. تخفض نسبة السكر في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

قال أحمد صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، إن نقع الأرز يساعد على تحفيز عملية التحلل الإنزيمي، ما يؤدي إلى تفكيك النشا جزئيًا إلى سكريات بسيطة قبل الطهي.

وأضاف لـ"الخليج 365"، أن هذه العملية تُسهم في خفض نسبة السكر في الدم بعد تناول الأرز، ما يُقلّل من خطر ارتفاعه بشكل حاد.

فوائد أخرى لنقع الأرز

تحسين الهضم

يساعد نقع الأرز على هضمه مسبقًا، ما يسهل على الجسم امتصاص العناصر الغذائية الموجودة فيه.

تعزيز القيمة الغذائية

يساعد نقع الأرز على تحسين امتصاص بعض المعادن مثل الحديد والزنك.

نصائح لنقع الأرز

يُنصح بنقع الأرز لمدة لا تزيد عن 4 ساعات، لأن نقعه لفترة أطول قد يؤدي إلى فقدان بعض الفيتامينات والمعادن.

شطف الأرز بعد النقع

من المهم شطف الأرز جيدًا بعد نقعه للتخلص من النشا الزائد، مما يُساهم في الحصول على أرز مطبوخ ذي قوام أفضل.

نقع الأرز خطوة بسيطة تُساهم في خفض نسبة السكر في الدم وتحسين قيمته الغذائية بشكل عام.

لذلك، يُنصح باتباع هذه الطريقة لجميع محبي الأرز، خاصةً مرضى السكري والأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا.

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