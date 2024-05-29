يحمي قلبك وعقلك.. طعام شائع يقلل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

تؤدي التغذية دورًا مهما في صحة القلب والأوعية الدموية، ويمكن أن يساعد تناول نظام غذائي غني بالأطعمة الصحية في تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وفقا لما ورد عبر صحيفة healthline.

وتوجد أطعمة يجب إدراجها في نظامك الغذائي لتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية وتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

الخضروات الورقية

غنية بالنترات، التي تتحول في الجسم إلى أكسيد النيتريك، الذي يساعد على تنظيم تدفق الدم وضغط الدم.

وجدت دراسة أن 60 ملليجرامًا على الأقل من النترات الموجودة في الخضروات يوميًا، تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 17%.

الجوز

مصدر غني بحمض ألفا لينولينيك (ALA)، وهو نوع من أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تُقلل الالتهاب وتحسن تدفق الدم وتخفض ضغط الدم.

أظهرت الأبحاث أن تناول المزيد من الجوز يرتبط بانخفاض خطر الوفاة، لأي سبب، خاصة أمراض القلب، وزيادة متوسط العمر المتوقع.

الحمضيات

غنية بفيتامين C والفولات والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة، والتي تُحارب الالتهابات وتُحمي من السكتة الدماغية.

وأشارت دراسة إلى أن استهلاك الحمضيات يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

الأسماك الدهنية والهزيلة

الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تُحسّن تدفق الدم وتُقلّل الالتهاب.

وتحتوي الأسماك الخالية من الدهون مثل سمك النهاش والماهي، على بروتين ويود وسيلينيوم وعناصر غذائية أخرى مفيدة لصحة القلب.

وأظهرت الدراسات أن تناول الأسماك الدهنية أو الخالية من الدهون مرة واحدة على الأقل في الأسبوع قد يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

الزبادي

مصدر غني بالكالسيوم والبوتاسيوم والبروبيوتيك

التي تُعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

وأظهرت دراسة كبيرة أن زيادة استهلاك الزبادي والحليب

يرتبط بانخفاض خطر الوفاة وأمراض القلب والأوعية الدموية الكبرى، بما في ذلك السكتة الدماغية.

نصائح لتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

الحفاظ على وزن صحي.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الإقلاع عن التدخين.

إدارة ضغط الدم.

الحصول على رعاية طبية منتظمة.

يجب تناول نظام غذائي صحي واتباع نمط حياة صحي

يمكنك تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بشكل كبير

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