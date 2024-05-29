يحسن الكبد ويحمي من السكر.. مشروبات سحرية غنية بالحديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: هند سامي

الحديد معدن حيوي لمؤشر الهيموجلوبين السليم، وهو البروتين اللازم لنقل الأكسجين في الدم، كما أنه يلعب دور مهم في الجسم، ويساعد في الحفاظ على العديد من الوظائف في الجسم، بما في ذلك الطاقة العامة والتركيز، والعمليات الهضمية، والجهاز المناعي، وتنظيم درجة حرارة الجسم، وتوجد بعض المشروبات الغنية بالحديد التي يجب عليك تضمينها في نظامك الغذائي وفقاً لما ذكر موقع "times of India".

أسباب انخفاض مستويات الحديد

فقدان الدم، أو سوء التغذية، أو عدم القدرة على امتصاص كمية كافية من الحديد من الأطعمة مثل اللحوم والأسماك والبازلاء والسبانخ والشمندر وغيرها غنية بالحديد.

المشروبات الغنية بالحديد

1.عصير السبانخ والنعناع

العصائر ذات اللون الأخضر مصدر جيد للحديد والعديد من العناصر الغذائية الأخرى مثل فيتامين A وC، علاوة على ذلك، ويعد مشروب السبانخ والنعناع مشروب مفيدًا أيضًا لفقدان الوزن.

الوصفة: يُمزج 4 أكواب من السبانخ المفرومة تقريبًا، وكوب واحد من النعناع المفروم جيدًا، ونصف كوب من الماء، وتُمزج في العصارة حتى تصبح ناعمة، ثم صفي الخليط باستخدام المصفاة، وأضف 1 ملعقة كبيرة من عصير ليمون، واخلطي المكونات جيدًا، ثم أضف بعض مكعبات الثلج وقدمها.

2.عصير الشمندر

مليء بالكثير من العناصر الغذائية الأساسية بما في ذلك حمض الفوليك والمنغنيز والبوتاسيوم والحديد والبيتين وفيتامين C، ويساعد عصير الشمندر على طرد السموم من الكبد وكذلك يحسن استخدام الخلايا الحمراء للأكسجين.

الوصفة: قطعي حبتي شمندر متوسطة الحجم وخيارة واحدة وزنجبيل بحجم قطعة واحدة إلى قطع رفيعة، وليمونة وإزالة القشرة الصفراء من الليمون، وقطعها إلى شرائح و من ثم تُمزج الوصفة في العصارة، ثم صفي الخليط باستخدام المصفاة، ثم قدمها.

3.عصير البرقوق

يصنع عصير البرقوق من البرقوق المجفف، أو البرقوق الناضج، الذي يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي يمكن أن تساهم في التمتع بصحة جيدة، ويعتبر البرقوق مصدرًا جيدًا للطاقة، ولا يسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر في الدم، ويحتوي نصف كوب من عصير البرقوق على 3 ملغ أو 17% من الحديد.

الوصفة: خذ 5 حبات من البرقوق المجفف، وأضف إليها ربع كوب من الماء، واتركها جانباً لمدة 15-20 دقيقة، ثم أضف إلى الخلاط البرقوق المنقوع، 1 كوب ماء، 1 ملعقة صغيرة من عصير ليمون و 2 ملعقة صغيرة سكر، ثم امزجها حتى تصبح ناعمة، ويسكب في الأكواب، ويضاف إليه مكعبات الثلج، ويقدم.

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