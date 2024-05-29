سعرها 14 جنيها.. فاكهة تمنع حصوات الكلى وأمراض القلب والسكتة الدماغية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

اليوسفي من الفواكه اللذيذة المفضلة للكثيرين، نظرًا للقيمة الغذائية العالية الموجودة به، كما أنه منخفض السعر، ما يجعل من السهل شراؤه، وله تأثير إيجابي كذلك على صحة الكلى.

بحسب ما جاء في موقعي draxe، eatthis، حصوات الكلى عبارة عن رواسب معدنية متصلبة، تتراكم في الكليتين، ومن أبرز أعراضها "الغثيان والقيء وظهور دم في البول والشعور بألم حاد في أحد جانبي الجسم".

ورغم اختلاف أنواع حصوات الكلى، ولكن عادةً تكون ناتجة عن نقص نسبة السيترات في البول، ولتعويض نقص السيترات، ومن ثم الوقاية من حصوات الكلى، يُنصح بتناول الفواكه الحمضية، مثل اليوسفي.

وأظهرت دراسة منشورة في مجلة "Urology" أن الأشخاص الذين يتناولون كمية كبيرة من الحمضيات أقل عرضة للإصابة بحصوات الكلى.

فوائد أخرى لليوسفي

1- يحتوي اليوسفي على فيتامين سي الذي يعزز صحة المناعة ويحارب الأمراض المعدية.

2- تعزيز عملية الهضم، حيث يساعد فيتامين أ في تحسين امتصاص العناصر الغذائية والحفاظ على رطوبة الجهاز الهضمي.

3- يحتوي اليوسفي على مادة النوبيليتين المذكورة أعلاه، التي تحمي من تصلب الشرايين، وهو السبب الجذري للعديد من النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

4- يحتوي على مضادات الاكسدة التي تقي من خطر الإصابة بالسرطانات والأمراض المزمنة.

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