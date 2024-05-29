5 علامات تكشف الإصابة بسرطان القولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الدكتور إبراهيم سعيد جمعة استشاري الباطني وسوء التغذية عن أعراض يمكنها أن تخبرنا بوجود تغيرات في الجسم.



ويمكن أن تكون تلك التغيرات سابق إنذار على الإصابة بسرطان القولون، لذا علينا الانتباه لها.



وقال الدكتور إبراهيم جمعة أخصائي الباطني في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن سرطان القولون من السرطانات الأكثر تواجد بين الكثيرون من المرضى، ولكن إذا تم اكتشافه في وقت مبكر يمكن علاجه.



الأعراض

وأضاف أن من أبرز الأعراض التي يمكن أن تخبرنا بالإصابة بسرطان القولون تشمل ما يلي:



فقدان الوزن والشهية.



الشعور بالشبع.



ألم البطن الشديدة



وجود دم في البراز.



الشعور بتغيرات في العادات أثناء عمل الحمام، والإحساس معظم الوقت بعدم قضاء الحاجة.



وأضاف أن هناك عوامل تزيد من خطر الإصابة تشمل مايلي:



التدخين.

اتباع نظام غذائي غير صحي يفتقر للألياف.

الإصابة بالتهابات شديدة في الأمعاء.

التهابات شديدة في القولون.

الإصابة بقرح.

التقدم في السن.

إذا كان هناك أحد الأقارب مصاب بالسرطان.



ونصح بما يلي:



الابتعاد عن التدخين.

تناول الألياف.

المشي وممارسة الرياضة.

عمل كافة الفحوصات الطبية من حين لآخر وخصوصا إذا ظهرت عليك بعض من تلك هذه الأعراض.