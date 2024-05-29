علامات على اللسان احذرها.. إنذار على مرض قاتل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله



قد تظهر علامات على اللسان يمكن أن تتمثل في صورة قرح أو نتوءات أو بثور، وإذا استمرت لمدة أسبوعين يصبح الأمر مثيرا للقلق، لأنها يمكن أن تكون إنذارا على مرض خطير في الجسم، وهو سرطان اللسان أو متلازمة حارقة اللسان.



ووفق "مايو كلينك" فإن متلازمة اللسان الحارق هي الشعور المستمر أو المتكرر بحُرقة في الفم دون سبب واضح.



أماكن الشعور بالألم



الشعور بالحرقة على اللسان.

الشعور بحرقة في اللثة أو الشفتين.

وجع مستمر في الجهة الداخلية للخدين.

ألم متواصل في سقف الفم أو مناطق كبيرة من الفم بالكامل.

ويبدو الشعور بالحرقة شديدًا، كأنك حرقت فمك بمشروب ساخن جدًا.



أعراض حارقة اللسان



إحساس بالحرق أو اللسع.

إحساس بجفاف الفم مع زيادة العطش.

تغير في طعم الفم، مثل الإحساس بطعم مرارة أو مذاق معدني.

فقدان حاسة التذوق.

الشعور بالتنميل أو اللسع في الفم.

يبدأ بمجرد الاستيقاظ ويستمر طوال اليوم.

يأتي ويزول.

الأسباب

ترتبط بمشكلات في الأعصاب المشتركة في التذوق والألم.

جفاف الفم.

حالة التهاب تسمى الحزاز المسطح الفموي.

عدم الحصول على كمية كافية من العناصر المغذية، مثل نقص الحديد، والزنك.

ارتجاع حمض المعدة الذي يرتد من المعدة إلى الفم.

بعض الأدوية، وخاصة أدوية ارتفاع ضغط الدم.

اضطرابات الغدد الصماء، مثل الإصابة بداء السكري.

الاضطرابات النفسية مثل الإصابة بالقلق والاكتئاب.

سرطان اللسان

أو يمكن أن تشير تلك العلامات مثل قرح لا تشفى ونتوء أحمر أو رمادي، أو نزيف اللسان على الإصابة بسرطان اللسان.

ويعد سرطان اللسان أخطر أنواع السرطانات ينمو ويتكاثر بشكل خارج عن السيطرة نتيجة حدوث طفرة جينية.

وقد ترجع أسباب الإصابة بسرطان اللسان إلى ما يلي:

التدخين.

تناول مشروبات تحتوي على الكحول بنسبة كبيرة.

الإصابة بعدوى فيروس الورم الحليمي البشري.

لذا ينصح بالتركيز على أي سابق إنذار وإجراء الفحوصات اللازمة لاكتشاف المرض بشكل واضح والتشخيص بشكل سليم.

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