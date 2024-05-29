مشروب سحري يحميك من سرطان البروستاتا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

تضخم البروستاتا، حالة شائعة تصيب ملايين الرجال مع تقدمهم في العمر، ووفقا لما ورد عبر صحيفة healthline، يلجأ بعض الرجال إلى العلاجات التكميلية مثل الشاي الأخضر والمشروبات الأخرى جنبًا إلى جنب مع العلاجات التقليدية.

وتركز معظم الأبحاث على الصلة بين الشاي الأخضر وسرطان البروستاتا، وليس تضخم البروستاتا الحميد.

وأظهرت دراسة واحدة تحسنا في أعراض المسالك البولية لدى الرجال الذين تناولوا مكملات مستخلص الشاي الأخضر والأسود، لكنها استخدمت جرعات مركزة للغاية قد لا تعكس تأثيرات الشاي الأخضر المخمّر تقليديًا.

تشير بعض الأدلة إلى أن الشاي الأخضر قد يكون له فوائد عامة للبروستاتا:

غني بمضادات الأكسدة

تُعرف مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر بتقليل الالتهاب، وهو عامل خطر محتمل لتضخم البروستاتا الحميد.

خصائص وقائية محتملة للشاي الأخضر

تشير بعض الدراسات إلى أن الشاي الأخضر قد يؤدي دورًا في الوقاية من سرطان البروستاتا، بينما لا يوجد دليل قاطع على أن الشاي الأخضر يعالج تضخم البروستاتا الحميد، إضافته إلى نظامك الغذائي قد لا يزال مفيدًا لصحتك العامة.

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