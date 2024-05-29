نجا من الموت بأعجوبة.. ماذا حدث لشاب أثناء نومه بجوار الشاحن؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

نجا مراهق أمريكي يُدعى ريس أوجدال في منتصف العقد الثاني من العمر، بأعجوبة من صدمة كهربائية كادت تودي بحياته، بعد أن لامست سلسلة معدنية يرتديها في رقبته سنا مكشوفا لقابس شاحن هاتفه أثناء نومه بجوار الهاتف.

وبحسب ما جاء في صحيفة "ذا صن"، عندما كان ريس أوجدال مستلقيا على سريره داخل المنزل القاطن به، كان مستلقيًا على سريره عندما لامست السلسلة المعدنية، التي يرتديها في رقبته سنا مكشوفا لقابس شاحن هاتفه.

وأدى ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية قوية تسببت في حروق من الدرجة الثانية والثالثة والرابعة على رقبته، ونُقل ريس على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقال الأطباء إن المراهق تحسن بشكل كبير، لكنه ما زال يعاني من ندوب على رقبته ستلازمه طوال العمر، ويعد ريس محظوظًا للغاية لنجاته من هذه الحادثة المروعة.

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