تدمر الكبد والكلى.. طبيب يحذر من تناول هذه الأطعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

الكبد والكلى من الأعضاء الحيوية في جسم الإنسان، حيث يؤديان دورًا هامًا في تصفية السموم، والحفاظ على توازن السوائل، وعملية الهضم، وغيرها من الوظائف الأساسية، حسبما قال سعيد شلبي استشاري الكبد والباطنة.

وأضاف لـ"الخليج 365" أنه يمكن أن تتأثر صحة هذه الأعضاء سلبًا بتناول بعض الأطعمة غير الصحية مثل.

اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة

الإفراط في تناول اللحوم الحمراء، مثل، لحم البقر، ولحم الضأن، يزيد من خطر الإصابة بأمراض الكبد، بما في ذلك تليف الكبد.

كما أن اللحوم المصنعة، مثل، البسطرمة، والهوت دوج، واللانشون، غنية بالدهون المشبعة والملح، والتي قد تضر بصحة الكلى.

السكريات المضافة

الإفراط في تناول السكريات المضافة، مثل، تلك الموجودة في المشروبات الغازية، والعصائر، والحلويات، يزيد من خطر الإصابة بأمراض الكبد الدهني، كما أن ارتفاع مستويات السكر في الدم قد يؤدي إلى تلف الكلى على المدى الطويل.

الملح

الإفراط في تناول الملح يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وهو أحد أهم العوامل المسببة لأمراض الكلى.

بعض أنواع الأجبان

تحتوي بعض أنواع الأجبان، مثل الجبن الأزرق، والجبن الرومي، على نسبة عالية من البيورين، وهي مادة كيميائية يمكن أن تتحول إلى حمض اليوريك في الجسم، مما قد يزيد من خطر الإصابة بنوبات النقرس، وتؤثر سلبًا على صحة الكلى.

نصائح طبية مهمة لحماية صحة الكبد والكلى

اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

شرب كمية كافية من الماء للحفاظ على ترطيب الجسم.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الحفاظ على وزن صحي.

تجنب التدخين.

إجراء فحوصات طبية منتظمة للكبد والكلى.

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