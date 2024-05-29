7 أطعمة تمنح بشرتك نضارة وحيوية في الصيف.. تحارب الشيخوخة

القاهرة - سمر حسين - صحة

ترغب جميع السيدات في الحصول على بشرة نضرة وصحية تعطى مظهرًا جذابًا وتألقًا لهن، وهناك عدة طرق وأساليب تساعد المرأة على تحقيق نضارة البشرة، خاصة في فصل الصيف، يأتي أبرزها في تناول قائمة من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المهمة التي تساعد على الاحتفاظ ببشرة نقية ناعمة وخالية من الشوائب.

نستعرض في التقرير التالي 7 أطعمة تساعد على زيادة نضارة البشرة والحفاظ عليها، وفقًا لما ذكره موقع healthline الطبي، كالتالي:

الأفوكادو: يساعد الأفوكادو على تنعيم الجلد وترطيبه، كما أنه يحافظ على مرونة البشرة وجعلها أكثر ليونة ونضارة، لذلك ينصح بوضعه في النظام الغذائي اليومي.

الأسماك الدهنية: تُعد الأسماك الدهنية، مثل السلمون غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية والتي تُعد مهمة للحصول على بشرة صحية ونضرة.

المكسرات: تمتلك خصائص تجعل البشرة أكثر نضارة وإشراقًا لأنها مصدر جيد للأحماض الدهنية التي تساعد في تقليل الالتهاب.

القضاء على علامات الشيخوخة

الطماطم: تحتوي الطماطم على العديد من الفيتامينات والمعادن، مثل: فيتامين أ، وفيتامين ب1، وفيتامين ج، كما تحتوي على خصائص مضادة للأكسدة تساعد في القضاء على علامات الشيخوخة وشد مسامات البشرة.

البرتقال: يحتوي البرتقال على نسبة عالية من فيتامين ج الذي يحتوي على خصائص مضادة للميكروبات والبكتيريا، لذلك فإن تناوله بانتظام سيجعل البشرة أكثر صحة ونضارة.

البطاطا: تحتوي البطاطا على عامل مبيض طبيعي، لذا يمكن إضافتها للنظام الغذائي للحفاظ على البشرة خالية من خلايا الجلد الميتة وحروق الشمس، والبقع الداكنة.

الشيكولاتة الداكنة: تحتوي على خصائص مضادة للأكسدة تساعد في جعل البشرة أكثر رطوبة وأقل حساسية لحروق الشمس.

أهمية استخدام واقٍ للشمس

وتقول الدكتورة أغاريد الجمال، استشاري الأمراض الجلدية، أنه ينبغي اتباع مجموعة من النصائح بجانب تناول الأطعمة السابقة للحفاظ على نضارة البشرة، أولها العناية بالبشرة من خلال غسلها بمنظف مناسب مرتين يومين لأن ذلك يساعد ذلك على إزالة الأوساخ، والزيوت الزائدة المتراكمة، مع الاهتمام بوضع واقي الشمس للحفاظ على البشرة من أشعة الشمس الحارقة.

وأضافت الجمال خلال حديثها لـ«الوطن»، ضرورة الحرص على شرب كميات وفيرة من الماء لأن ذلك ضروريًا للحفاظ على خلايا البشرة وصحتها، وينبغي كذلك اتباع نمط حياة صحي من خلال النوم لساعات كافية خلال الليل وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.