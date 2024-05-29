"عشان تتقبل".. 5 أشياء لا يجب أن تقولها أبدا في مقابلة العمل



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مقابلة العمل خطوة مهمة في الحصول على الوظيفة، حيث تلعب دورًا حاسمًا في القبول، وفي ظل الضغط الهائل والعصبية والتوتر والقلق الذي يصاحب المقابلات غالبًا، قد يقول الأفراد أو يفعلون عن غير قصد أشياء غير مناسبة، ما قد يضر بفرصهم في النجاح بالعمل.

ويمكن أن يحدث هذا على الرغم من كونك مؤهلاً تمامًا وتستحق الوظيفة.

ولمنع هذه المخاطر، إليك 5 أشياء لا يجب أن تقولها أبدًا في مقابلة العمل، بحسب timesofindia.

تجنب الكذب أو المبالغة بشأن مؤهلاتك



في مقابلات العمل، غالبًا ما يشعر الأفراد بالضغط للمبالغة أو الكذب بشأن مؤهلاتهم ومهاراتهم تحت الضغط أو ببساطة من أجل إقناع الشخص الذي يجري المقابلة.

ومع ذلك، يمكن أن يؤدي هذا إلى تحديات، إذا كانوا غير قادرين على الأداء كما هو مطلوب بمجرد حصولهم على الوظيفة.

من الضروري أن تكون صادقًا وشفافًا تمامًا بشأن خبرتك ومؤهلاتك ومهاراتك أثناء عملية المقابلة لتجنب المشاكل أو الادعاءات المحتملة لاحقًا.

يضمن هذا النهج المصداقية ويضع الأساس للنجاح في هذا الدور، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إظهار رغبتك في التعلم ونقل ذلك إلى الشخص الذي يجري المقابلة من خلال ذكر عبارات مثل "أنا ملتزم بمواصلة التعلم والتطور المهني، وأنا متحمس للحصول على فرصة لمعرفة المزيد حول ما هو مهم لهذه الوظيفة. "

تجنب التركيز فقط على الراتب



تجنب عبارات مثل: "أنا أبحث تحديدًا عن وظيفة تقدم راتبًا أعلى من وظيفتي الحالية". قد تصور مثل هذه البيانات المباشرة عن الراتب أنك مدفوع في المقام الأول بالمال وليس مهتمًا حقًا بالوظيفة نفسها.

بدلاً من ذلك، ابدأ بالتعبير عن حماسك الصادق وامتنانك تجاه فرصة المساهمة في نجاح الشركة ورغبتك في النمو الشخصي والمهني، ثم، ناقش بأدب توقعات راتبك، وتأكد من أنها تتماشى مع خبرتك ومسؤوليات الدور.

يوضح هذا النهج أنه على الرغم من أن المال عامل مهم، إلا أن تركيزك الرئيسي يكمن في إحداث تأثير مفيد والتطور داخل الشركة.

تجنب التحدث بشكل سلبي عن أصحاب العمل أو الزملاء السابقين

في مقابلة العمل، تعتبر عبارات مثل "دعني أخبرك عن الدراما التي حدثت بين زملائي في العمل في وظيفتي الأخيرة" بمثابة خطأ كبير.

إن مناقشة الصراعات والدراما في مكان العمل، أو التحدث بشكل سيء عن رئيسك في العمل وزملائك من الوظائف السابقة، ينعكس سلبًا على احترافيتك وموقفك وقدرتك على العمل بشكل جيد مع الآخرين.

بدلاً من ذلك، ركز على تسليط الضوء على التجارب الإيجابية والدروس المستفادة من التحديات السابقة، وإظهار الموقف الإيجابي والكفاءة المهنية.

تجنب أن تكون غير رسمي أو مألوف للغاية

من الضروري أن تكون واثقًا ومتماسكًا أثناء المقابلة، ومع ذلك، من المهم بنفس القدر تجنب الإفراط في المألوف أو غير الرسمي أو استخدام لغة غير لائقة.

يعد الحفاظ على الموقف المهني طوال المقابلة أمرًا ذا أهمية كبيرة، بالإضافة إلى ذلك، تأكد من أن لديك وضعية جيدة، وحافظ على التواصل البصري، وقدم نفسك بثقة لإظهار الاحتراف بشكل فعال.

تجنب الإفراط في السلبية أو التقليل من شأن الذات

من المهم أن تكون صادقًا بشأن نقاط قوتك وضعفك، ومع ذلك، فإن التحدث بشكل سلبي باستمرار عن نفسك واستخدام عبارات الاستنكار الذاتي يمكن أن يظهرك كفرد غير واثق من نفسه ويعاني من مشكلات تتعلق باحترام الذات.

إن الإفراط في الشك الذاتي والسلبية يمكن أن يؤدي إلى استبعادك كمرشح مناسب للعمل وذو مصداقية لهذا الدور في الشركة.

بدلاً من ذلك، يمكنك الاعتراف بمهارة بنقاط ضعفك التي قد تؤثر على كفاءة العمل ولكن مع التركيز على عبارات مثل "أدرك الحاجة إلى التحسين وأنا ملتزم بتطوير مهاراتي لأبذل قصارى جهدي"، والتي توضح رغبتك وحافزك للتحسين من خلال العمل بفعالية.

اقرأ أيضا:

هذا ما يفعله تناول موزتين يوميا بجسمك.. يحمي من 5 أمراض

الإسهال بعد الأكل علامة على 5 أمراض خطيرة.. لن تتخيلها

سر رؤية الحصان الأبيض في المنام.. ما حقيقة علاقته بزيادة الرزق وتحقيق الأمنيات؟

5 أبراج مش هتعرف تضحك عليهم.. عندهم جهاز كشف كذب طبيعي

بعد إعلان بيان أبوعبيدة.. 9 توقعات صادمة للعرافة ليلى عبد اللطيف