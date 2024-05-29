ماذا يحدث لنسبة السكر وصحة القلب عند النوم بشكل متقطع يوميا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

النوم الجيد ضروري لصحة الإنسان الجسدية والنفسية، فالنوم المتقطع، أي الاستيقاظ المتكرر خلال الليل، يمكن أن يؤثر سلبًا على صحة القلب والسكري بعدة طرق.

ويقول الدكتور إبراهيم سعيد جمعة أخصائي الباطنة،

إن النوم المتقطع له تأثيرات مختلفة على صحة الجسم ومنها ارتفاع ضغط الدم، وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، والنوبات القلبية.

وأضاف لـ"الخليج 365"، أن النوم المتقطع يمكن أن يؤدي إلى زيادة مقاومة الأنسولين، ما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وأيضًا يمكن أن يؤدي إلى صعوبة السيطرة على مرض السكري، وزيادة مضاعفاته.

وقدم عدة نصائح لتحسين النوم وتقليل خطر الإصابة بأمراض السكري والقلب والتي تتمثل في ما يلي:

النوم في وقت مناسب كل يوم والاستيقاظ في نفس المعاد يوميا.

النوم في جو هاديء ومريح نفسيا.

الاستيقاظ في نفس الميعاد حتى في العطلات الأسبوعية.

تجنب الكافيين قبل النوم.

استشارة طبيبك المختص إذا استمرت في النوم المتقطع.

قراءة الكتب والاستماع إلى موسيقى هادئة تساعدك على النوم بشكل سريع.

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