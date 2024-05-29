منحوس وحظه قليل.. ما أكثر برج يعاني من أزمات مالية في يونيو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشف خبير الأبراج محمد صبحي في تصريح خاص لـ"الخليج 365" عن أبرز برج فلكي سوف يعاني من الأزمات المالية خلال شهر يونيو 2024.

وأوضح صبحي أن مواليد برج الحمل سيواجهون ضغوطات مالية في شهر يونيو بسبب تأثيرات كوكب زحل.

وأضاف خبير الأبراج أن الأمور قد تتفاقم نتيجة لزيادة النفقات غير المتوقعة، سواء كانت الشخصية أو المهنية.

وحدد مجموعة نصائح لتجاوز التحديات، وتشمل:

- وضع خطة مالية محكمة والإلتزام بها.

- تجنب الإنفاق على الأشياء التافهة والتركيز على الأولويات.

- البحث عن مصادر دخل إضافية، مثل الأعمال الجانبية أو الاستثمار في مشاريع صغيرة.

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