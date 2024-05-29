للرجال.. ما يحدث في جسمك عند تناول 3 ثمرات من المشمش - سيفاجئك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

المشمش من الفواكه اللذيذة التي يحرص على تناولها الرجال، ووفقا لموقعي prostatesupplements، manmatters، تناول 3 ثمرات من المشمش له تأثيرات مذهلة على صحة الرجال.

صحة البروستاتا

يحتوي المشمش على مادة الليكوبين المضاد للأكسدة التي تقلل خطر الإصابة بمشكلات صحية مختلفة بالبروستاتا، ومنها التهاب البروستاتا وسرطان البروستاتا، ويمكن أن يكون شائع ومنتشر بين الرجال الكبار السن.

مستويات هرمون التستوستيرون

كشفت بعض الأبحاث أن المشمش غني بالمركبات التي تعزز من إنتاج هرمون التستوستيرون، على الرغم من أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد هذا التأثير.

تقوية العضلات

يحتوي المشمش على البوتاسيوم الذي يحسن من صحة العضلات ويقلل من خطر الإصابة بمشكلات العضلات، وبالتالي تناوله يعزز نشاطهم ويحسن من لياقتهم البدنية.

تعزيز صحة القلب

تناول المشمش غني بالبوتاسيوم الذي يسهم في تنظيم ضغط الدم، وبالتالي يقلل ذلك من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتة الدماغية، كما يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحارب مستويات الكوليسترول في الدم وتحديدًا مستوياتها الضارة، ما يدعم صحة القلب.

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