هذا ما يحدث لضغط الدم والسكر في جسمك عند تناول فاكهة الكاكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

مع حلول فصل الصيف، يبدأ موسم الكاكا، الفاكهة الغنية بالعديد من الفوائد الصحية، خاصةً لمرضى السكري.

سعيد شلبي استشاري الكبد والباطنة ذكر لـ"الخليج 365"، بعض الفوائد المذهلة للكاكا لمريض السكري.

تنظيم مستويات السكر في الدم

تحتوي الكاكا على نسبة عالية من الألياف، والتي تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم عن طريق إبطاء امتصاصه في الأمعاء.

كما أن الكاكا غنية بمضادات الأكسدة، التي تساعد على حماية خلايا الجسم من التلف الناتج عن ارتفاع مستويات السكر في الدم.

تحسين حساسية الأنسولين

تساعد الكاكا على تحسين حساسية الأنسولين، وهو الهرمون الذي ينظم مستويات السكر في الدم.

يؤدي ذلك إلى تحسين قدرة الجسم على استخدام الأنسولين بشكل أكثر كفاءة، مما قد يساعد في السيطرة على مرض السكري.

خفض ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم من المضاعفات الشائعة لمرض السكري.

ووُجد أن الكاكا تساعد على خفض ضغط الدم عن طريق توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.

تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب

مرضى السكري أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب.

وُجد أن الكاكا تساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق خفض ضغط الدم وتحسين مستويات الكوليسترول في الدم.

تحسين صحة الجهاز الهضمي

تحتوي الكاكا على نسبة عالية من الألياف، والتي تساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي عن طريق تعزيز حركة الأمعاء ومنع الإمساك.

نصائح طبية مهمة لتناول الكاكا لمرضى السكري

يُنصح بتناول الكاكا باعتدال، حيث أن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

يفضل تناول الكاكا طازجة أو مجففة دون إضافة أي سكريات.

يمكن إضافة الكاكا إلى السلطات، أو العصائر، أو الزبادي.

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