دراسة تكشف.. هذا النوع من الأطعمة يقي من السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - ذكرت دراسة أسترالية جديدة، أن زيادة تناول الأطعمة الغنية بالفلافونويد يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وذلك إعتمادًا على قاعدة بيانات تجاوزت 500 ألف شخصًا، وذلك بحسب ما ذكره موقع news-medical.

وفي الدراسة، تم اختيار 10 مواد غذائية غنية بالفلافونويد، وتقييم البيانات الغذائية للمشاركين، على فترات متقطعة امتدت 12 عاماً، مع رصد وتقييم تطور الأمراض لديهم.

و كشف تحليل الاستجابة للجرعة أن زيادة حصة واحدة يومياً من الأطعمة الغنية بالفلافونويد ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 6%.

الشاي والتوت

وفيما يتعلق بمواد غذائية محددة غنية بالفلافونويد، تبين أن تناول كميات أكبر من الشاي الأسود أو الأخضر والتوت والتفاح يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بنسبة 21% و15% و12% على التوالي.

وأشارت النتائج إلى أن التأثيرات المفيدة لنظام غذائي غني بالفلافونويد تتحقق من خلال إدارة وزن الجسم، واستقلاب الغلوكوز، وخفض الالتهابات، وتحسين وظائف الكلى والكبد.

وقال فريق البحث من جامعتي كيرتن وكوينزلاند إن هذه العوامل هي المسؤولة جزئياً عن تقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع 2، الذي لوحظ في الدراسة.

وتشمل الأطعمة الغنية بالفلافونويد: التوت بألوانه الأحمر والأزرق والأسود، والملفوف (الكرنب) وخاصة الأحمر، والبصل، والبقدونس، والشاي الأخضر والأحمر والأسود، والعنب الأحمر، والشوكولا الداكنة.

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