الامارات | دبي أكثر استدامة.. لافتات توعية «تسبح في الأكواريوم»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتعاون بلدية دبي مع «إعمار للترفيه» في حملة توعية هادفة لتشجيع كل فئات المجتمع والقطاعات الاقتصادية على اتباع ممارسات مستدامة وصديقة للبيئة، وتكريس ثقافة استخدام المواد المُعاد تدويرها والمواد المتعددة الاستخدامات، تماشياً مع قرار المجلس التنفيذي، بشأن تنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في إمارة دبي.

وتسلط الحملة الضوء على المحطة التاريخية المتمثلة بحظر إمارة دبي لجميع الأكياس ذات الاستخدام الواحد اعتباراً من الأول من يونيو المقبل.

وتعرض الحملة لافتات توعية تعرّف بأثر المخلفات البلاستيكية على الحياة البحرية وصحة المحيطات يرفعها غواصون في «دبي أكواريوم» أمام زوار «دبي مول» من مختلف أنحاء العالم.

وتأتي الحملة لترسيخ سلوك الاستدامة، وتشكل استمرارية لمبادرة #دبي_أكثر_استدامة، التي أطلقتها بلدية دبي عام 2023 في مؤتمر الأطراف بشأن المناخ (كوب 28).