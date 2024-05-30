الامارات | مهرجان ربيع بيروت يعود بـ «تحية لفلسطين وأهلها»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعود الأضواء إلى ساحة الشهداء في وسط العاصمة اللبنانية، مساء اليوم، في انطلاق مهرجان «ربيع بيروت» بعرض سلسلة «زيارة» التسجيلية في موسمها الثامن، الذي يوثق علاقة 12 فناناً لبنانياً بالمدينة، بينما تغيب عنه للمرة الأولى مؤسسته الإعلامية الراحلة جيزال خوري.

واعتاد المهرجان - الذي انطلق في عام 2009 بمبادرة من جيزال كتحية سنوية لذكرى اغتيال زوجها الصحافي سمير قصير في الثاني من يونيو 2005 - اختيار أعمال فنية متنوّعة في برنامجه تُعرض للمرة الأولى في لبنان.

ويتضمن المهرجان - إلى جانب عرض 12 فيلماً قصيراً - حفلة موسيقية يحييها الفنان اللبناني زياد سحاب «تحية لفلسطين وأهلها». وأعربت مديرة المهرجان، الممثلة رندا الأسمر، عن تمسكها بإقامة المهرجان «أكثر من أي وقت مضى، إذ كان عزيزاً على قلب جيزال خوري، التي توفيت أكتوبر الماضي، إثر صراع طويل مع مرض السرطان».

وأضافت الأسمر: «أردنا أن تكون نسخة المهرجان هذه السنة تحية حب لبيروت، التي لاتزال تختنق، وفلسطين التي تستمر فيها المجازر، وجيزال التي غابت عنا».