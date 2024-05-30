لاصطحاب الأطفال في السيارة بشكل آمن.. اتبع هذه النصائح

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

لسلامة الأطفال عند اصطحابهم في السيارة، يفضل استخدام مقعد خاص به يتم وضعه داخل السيارة حتى بلوغ الـ 12 عامًا، أو إذا كان طولهم لم يتخطى الـ 1.5 متر، تجنبًا لأي مخاطر خلال القيادة، وذلك وفقًا لما أوصت به هيئة اختبار السلع والمنتجات الألمانية الوالدين.

مقعد موجه للخلف



كما أكدت الهيئة على ضرورة استخدام مقعد موجه للخلف عند اصطحاب أطفال حتى عمر 3 سنوات في السيارة، حيث يوفر المقعد الموجه عكس اتجاه السير حماية جيدة للرأس والبطن، في حالة وقوع حادث.

وينبغي شراء الموديلات المطابقة للمواصفات والمطورة لدى شركات معروفة وموثوقة. ومن الأفضل اختيار الموديلات، التي توصي بها الشركة المنتجة للسيارة، مع الاعتماد على التجربة الفردية قبل الشراء لمعرفة مدى مناسبة المقعد للطفل.

وينبغي تنفيذ تعليمات التثبيت، التي توردها الشركة المصنعة، على نحو دقيق، كما يلزم بعد تثبيت مقعد الطفل شد الحزام بشكل صحيح، حتى لا يضر بالطفل.



ومن المهم أيضاً ربط حزام الأمان بحيث يكون مريحاً للطفل، مع إمكانية إدخال إصبعين بين الحزام وجسم الطفل. ويُفضل أيضا عدم ارتداء الطفل لملابس سميكة؛ نظراً لأنها تُقلل من فعالية الحزام.

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