ماسك بمكونين فقط للحصول على نضارة وإشراقة مذهلة.. حافظي على بشرتك

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

ماسك الزبادي والليمون من الماسكات، التي تحافظ على نضارة البشرة ونعومتها، ويمكن إعداده مرة واحدة أسبوعيًا، ولا يحتاج سوى مكونين فقط الزبادي والليمون، ولهما نتيجة فعالة على البشرة.

أوضح موقع «style» طريقة لإعداد ماسك الليمون والزبادي، في خطوات بسيطة.

ماسك الزبادي والليمون

المكونات:

ملعقة كبيرة من الزبادي.

عصير نصف ليمونة.

الطريقة:

تبدأ الخطوة الأولى بغسيل الوجه جيدًا بالماء والغسول، للتخلص من أي أتربة.

يمكن تحضير ماسك الزبادي والليمون في خطواة واحدة، بخلط ملعقة كبيرة من الزبادي، مع عصير نصف ليمونة، وتوزيع الماسك على الوجه بشكل جيد، وترك الماسك لمدة من 10 إلى 15 دقيقة، وبعدها غسيل الوجه بالمياه، يفضل تحضير الماسك مرة واحدة أسبوعيًا.

يمكن تحضير الماسك بالزبادي النباتي

يمكن تحضير الماسك بالزبادي اليوناني، خاصة وأنه على كمية قليلة المياه، مما يجعل قوامه ثقيلًا، وسهل الفرد على الوجه، ويمكن استخدام الزبادي النباتي المصنوع من حليب اللوز أو حليب جوز الهند، خاصة لمرضى الحساسية.