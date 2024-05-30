ارتفاع نسبة تلقي علاجات سرطان الجلد في ألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أصدر مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، يوم الثلاثاء، تحديثًا جديدًا بعدد الأشخاص الذين تلقوا علاج سرطان الجلد في المستشفيات على مستوى ألمانيا.



وكشف المكتب أن أكثر من 109 آلاف شخص تلقوا علاجات داخل المستشفيات بسبب إصابتهم بسرطان الجلد عام 2022.



وأوضح أن هذه زيادة بنسبة تقارب 75% مقارنة بالمعدلات التي تم تسجيلها عام 2002.

الجلد الفاتح.. أكثر عرضة

وزادت علاجات سرطان الجلد الفاتح على وجه الخصوص، وتضاعف عدد حالات الإصابة بهذا النوع من سرطان الجلد في غضون 20 عاماً ليصل إلى 84 ألفاً و500 حالة في عام 2022، وبسبب سرطان الجلد الأسود المعروف في المصطلحات التقنية باسم "السرطان الميلانيني"، تلقى حوالي 25 ألف شخص علاجاً في المستشفيات عام 2022، أي أكثر بنسبة 14% عما كان عليه العدد في عام 2002.

الشمس سبباً



وبحسب البيانات، فإن أشعة الشمس عادة ما تكون السبب وراء الإصابة بسرطان الجلد الفاتح، ويمكن معالجته على نحو جيد في معظم الحالات.

وعند المقارنة بين نسبة علاجات سرطان الجلد بجميع علاجات السرطان، فيمكن ملاحظة أن النسبة آخذة في الازدياد: في عام 2002 كانت تمثل علاجات سرطان الجلد 4% من جميع علاجات الأورام، وفي عام 2021 ارتفعت النسبة إلى 7%.

وتوفي أكثر من 4400 شخص بسبب سرطان الجلد في ألمانيا عام2002 وكان ذلك أعلى بنسبة 65% مما كان عليه في عام 2002 وخلال الفترة نفسها، ارتفع عدد الوفيات بسبب السرطانات بوجه عام بنسبة 10% فقط.

وكما هو الحال مع معظم أنواع السرطان، فإن أكثر الوفيات كانت من بين كبار السن، حيث كان أكثر من نصف الذين ماتوا بسبب سرطان الجلد في عام 2022 في سن 80 عاماً أو أكبر.

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