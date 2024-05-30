الامارات | مقتل مرشح لمنصب عمدة مدينة في المكسيك خلال تجمع انتخابي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 30 مايو 2024

لقي مرشح لمنصب عمدة مدينة في جنوب المكسيك حتفه، خلال تجمع انتخابي أمس الأربعاء، في أحدث سلسلة من الهجمات في الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية قبل الانتخابات.

وجرى إطلاق الرصاص على ألفريدو كابريرا، المرشح لمنصب عمدة مدينة كويوكا دي بينيتيز المكسيكية، في ولاية جيريرو في جنوب المكسيك، خلال تجمع انتخابي.

وأدانت حاكمة ولاية جيريرو، إيفلين سالجادو، "الجريمة الجبانة".

وقالت سالجادو، عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، إنها طلبت من مكتب المدعي العام بالولاية تطبيق "كافة لوائح القانون ضد الشخص أو الأشخاص المسؤولين".

وقال المدعون العامون إنهم بدأوا التحقيق في جريمة القتل، مضيفين أن الشخص المهاجم لقي حتفه في مكان الحادث.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن ما لا يقل عن 20 مرشحا لمناصب لقوا حتفهم منذ أيلول/ سبتمبر الماضي.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والإقليمية في المكسيك الأحد المقبل.

