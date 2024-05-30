أسرع طريقة لعمل مندي الدجاج في الفرن.. مش هتاخد 10 دقائق

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مندي الدجاج من الأكلات التي قد ترهق كثير ربات البيوت، خاصة أنها تستغرق وقتًا طويلا في كثير من الحالات، لكن الشيف نادية السيد، قدمت طريقة لتحضيرها في أقل من 10 دقائق، فقط جهزي المقادير اللازمة وابدئي في إعداد الوصفة.

طريقة عمل مندي الدجاج في 10 دقائق

لعمل مندي الدجاج، احضري دجاجة متوسطة الحجم مقطعة إلى نصفين.

كيلو أرز بحبة طويلة.

بصلة كبيرة مقطعة إلى قطع ناعمة.

بهارات مشكلة، منها: فلفل أسود، لومي، ورق لورا، قرفة، قرنفل.

بهارات مندي بوزن 8 جرامات.

لوز محمص.

ربع كوب خل.

ملعقة لبن كامل الدسم.

ملعقة كبيرة زيت نباتي.

ملعقة كبيرة صلصة بندورة.

عصير ليمونة بمقدار 15 مليمترا.

ملعقة كركم وبهارات وكاري وثوم بودر ولومي بمقدار 10 جرامات.

3 جرامات زعفران.

طريقة عمل مندي الدجاج في الفرن بالخطوات

في أول خطوة لعمل الدجاج، قطعي الدجاجة على نصفين، ونظفيها بالكامل، مع عمل شقوق فيها، حتى تتشرب التتبيلة ومحلول النقع.

جهزي خلطة النقع من خلال دمج ملعقة عصير طماطم، وملعقة لبن، ملعقة زيت، ملعقة كركم وبهارات مندي وكاري وثوم بودر ولومي مطحون، مع عصير ليمونة وخل.