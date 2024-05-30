دراسة تكشف فوائد مذهلة لتناول قشر البرتقال.. لن تتخيل تأثيره على القلب



محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة فلوريدا أن قشور البرتقال تحتوي على قيمة غذائية تعزز صحة القلب والأوعية الدموية، وفقًا لما ذكره موقع medicalxpress.



واختبر الباحثون نوعين من مستخلصات قشور البرتقال: الكسر القطبي والكسر غير القطبي.



وأظهرت النتائج أن مستخلص قشر البرتقال غير القطبي يمنع بشكل فعال إنتاج المواد الكيميائية الضارة في الأمعاء، والتي ترتبط بأمراض القلب.



وحدد الباحثون أيضاً مركبا يسمى فيرولويلبوتريسين في مستخلص الجزء القطبي من قشر البرتقال، والذي يثبط أيضاً بشكل كبير الإنزيم المسؤول عن إنتاج مواد في الأمعاء ترتبط بأمراض القلب.



ويتم استخدام معظم قشور البرتقال في أعلاف الماشية، أو التخلص منها كنفايات من قبل مصانع العصائر.

وتفتح هذه النتائج باباً جديداً لاستخدام التغذية كأداة وقائية ضد مشاكل صحية، إذا تم استغلال مستخلصات قشور البرتقال في تعزيز صحة القلب.

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