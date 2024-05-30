5 طرق صحية لتبريد المنزل.. من غير تكييف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يزداد الاعتماد بشكل كبير على أجهزة التكيف للراحة داخل المنزل.

ومن جهة أخرى، تعد أجهزة التكييف مكلفة من حيث استهلاك الطاقة، كما يمكن أن تسبب بعض المشكلات الصحية مثل نزلات البرد وحرقان الحلق والجفاف.

وتوجد عدة طرق لتبريد المنزل بديلة لللتكييف، وفقا لما جاء في موقع "thisoldhouse".

- تهوية المنزل بشكل طبيعي

افتح النوافذ والأبواب في المساء وأغلقها خلال النهار قبل دخول الشمس.

- استخدام المراوح في غرف المعيشة، خاصةً المراوح السقفية، لتحسين دوران الهواء.

- استخدام ستائر عاكسة للحرارة

حيث يمكنك تعليق ستائر عاكسة للحرارة على النوافذ المعرضة لأشعة الشمس، ما يقلل من الحاجة إلى استخدام التكييف.

- مسح الأثاث والسطح

يمكنك مسح الأثاث والأسطح بمناشف مبللة وباردة، ووضع زجاجة من الماء البارد في أماكن مختلفة من المنزل، واستخدم مروحة موجهة نحو الزجاجة لخلق تيار هواء بارد.

- زراعة الأشجار والنباتات

تساعد زراعة الأشجار والنباتات على توفير الظل وتخفيف شدة أشعة الشمس، وتساهم أيضًا في تبريد الهواء من خلال عملية التبخير.

اقرأ أيضا:

الإسهال بعد الأكل علامة على 5 أمراض خطيرة.. لن تتخيلها

تحذير من شرب الماء مع البطيخ.. ماذا يفعل الخلط بينهما في الجهاز الهضمي؟

تنبؤات منجم هندي تثير الرعب.. هل العالم على وشك حرب عالمية جديدة؟

الحظ حليفهم.. مكافآت وأموال كثيرة في الطريق لـ 3 أبراج فلكية

في هذه الحالة احذر تناول البيض- خطر خفي على صحتك