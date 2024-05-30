كيف تحافظ على أجهزتك الكهربائية من التلف مع تخفيف الأحمال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

تزامنا مع فترة تخفيف الأحمال الكهربائية في جميع المحافظات، يعاني العديدون من تلف الأجهزة الكهربائية الخاصة بهم بسبب انقطاع التيار الكهربائي يوميا وعودته بشكل مفاجئ.

وقدم موقع "powerelectronicsnews" نصائح للحفاظ على أجهزتك الكهربائية من التلف في ظل انقطاع الكهرباء المستمر.

استخدم أدوات الحماية من زيادة التيار ووحدات UPS

من المهم حماية أجهزتك من الزيادات المفاجئة في الطاقة عند عودة الطاقة، وزيادة التيار الكهربائي بعد انقطاعها، ما يسبب خسائر في الأجهزة.

وأدوات الحماية من زيادة التيار هي الأكثر شهرة ويمكن الوصول إليها لمنع هذا الضرر.

من المهم قراءة الملصقات بعناية عند شراء هذا الجهاز، نظرًا لأن العديد من أدوات الحماية من زيادة التيار تبدو وكأنها شرائح طاقة عادية، ولكنها لا تحتوي جميعها على هذه الحماية.

يجب عليك أيضًا الاحتفاظ بمصدر طاقة محمول ومصدر طاقة احتياطي في مكان مخصص حتى تتمكن من الوصول إليهما بسهولة عند انقطاع التيار الكهربائي.

يجب فصل الأجهزة الكهربائية قبل انقطاع التيار الكهربائي.

يجب عدم تشغيل الأجهزة الكهربائية فور عودة التيار إلا بعد نصف ساعة على الأقل.

إبقاء الثلاجة والفريزر مغلقين قدر الإمكان.

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