كيف تتأثر القيمة الغذائية للطماطم والخضراوات عند تسويتها؟.. لن تتوقع الإجابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

يقول الدكتور معتز القيعي أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، إن فوائد الطماطم والخضروات لا تقل بشكل كبير عند تسويتها، وقد تزيد في بعض الحالات.

يمكن أن تزيد بعض أنواع الطهي من بعض العناصر الغذائية، مثل: البيتا كاروتين الموجود في الجزر والبطاطا الحلوة والسبانخ إلى فيتامين أ، ويتحول بشكل أكثر فعالية عند طهيه.

طهي الطماطم

يزداد امتصاص الليكوبين، وهو مضاد للأكسدة قوي موجود في الطماطم، عند طهيها.

ويصبح الماغنيسيوم الموجود في الخضروات الورقية مثل السبانخ أكثر قابلية للامتصاص عند طهيه.

يمكن أن تقلّ بعض العناصر الغذائية الأخرى عند تسوية الخضروات.

فيتامين C

فيتامين C قابل للذوبان في الماء، لذلك يمكن أن يفقد بعضًا منه عند طهي الخضروات في الماء أو على البخار.

فيتامينات B

فيتامينات B قابلة للحرارة أيضًا، لذلك يمكن أن تفقد بعضًا منها عند طهي الخضروات لفترات طويلة من الزمن.

وللحفاظ على أقصى قدر من العناصر الغذائية في الخضروات، يمكن طهيها على البخار أو قليها برفق بدلا من غليها، وقطع الخضروات إلى قطع كبيرة بدلاً من تقطيعها.

الخضروات المطبوخة مصدر مهم للألياف،وهي ضرورية لصحة الجهاز الهضمي بشكل عام، فإن تناول الخضروات المطبوخة بانتظام هو جزء مهم من نظام غذائي صحي.

تعتمد فوائد الخضروات المطبوخة على طريقة الطهي ونوع الخضار، فإن تناول الخضروات المطبوخة بانتظام هو طريقة رائعة للحصول على العناصر الغذائية المهمة.

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