قبل عيد الأضحى.. كيف تفرق بين الكبدة الطازجة والمجمدة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشفت الدكتورة سماح نوح، رئيس قسم الإرشاد البيطري عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، مجموعة طرق للتفرقة بين الكبدة الطازجة والمجمدة.

الكبدة الطازجة أو البلدي

-الكبدة الطازجة لا يمكن نزع الغشاء الخارجي المحيط بها، لأنه يكون ملتصقا بها بشدة.

- متماسكة جدا وأثناء الضغط عليها يصعب تفتيتها.

- أثناء غسلها تحت الماء الجاري تحتفظ بلونها ولا ينزل دم سائل منها.

- تكون خالية من أي نتوءات أو حبيبات أو مواد مخاطية.

- ناعمة ولينة عند الحواف وغير متحجرة وخالية من الديدان الكبدية ولا يوجد بها أي أوردة أو فتحات داخل الأوعية الدموية.

الكبدة المجمدة

يمكن نزع الغشاء الخارجي لها بسهولة وتفتيتها عند الضغط عليها.

الكبدة المجمدة يتساقط منها دم سائل أثناء غسلها بالماء الجاري.

- لونها باهت ورائحتها كريهة للغاية "زفرة".

- ملمسها جامد ويوجد بها كتل دم مجمدة، نظرا لطول فترة التجميد والحفظ.

- الكبدة المجمدة تكون من أكثر نوع من الحيوانات، وبالتالي يتفاوت لونها ووزنها وأيضا نسب الدهون بها.

وأوضحت سماح أن البعض يعتقد أن الكبد يتخلص من السموم المخزنة به بواسطة إنزيمات كبدية.

وحذرت رئيس قسم الإرشاد البيطري من ضرورة شراء الكبدة من جزار موثوق به، والتأكد من الختم الموجود على اللحوم.

وأضافت سماح أنه عند شراء الكبدة المجمدة يجب التأكد من تاريخ الصلاحية وأنها مغلفة بشكل جيد وخالية من الدم أو الماء بداخلها، ولابد أن يكون مدون عليها تاريخ إنتاج وصلاحية.

طريقة غسيل الكبدة

إذا كانت الكبدة طازجة يجب عدم غسلها والاكتفاء برشة ملح وفلفل عليها فقط.

أما إذا أرادت ربة المنزل تخزينها في الفريرز عدة أيام يجب شطفها بقليل من الحليب للتخلص من بلورات ثلج التلاجة والتقليل من "الزفارة".

وبالنسبة للكبدة المجمدة تترك نصف ساعة لإزالة التجميد وبعد ذلك تشتطف بالقليل من الحليب قبل الطهي، ومن الأفضل إضافة البصل والحبهان والثوم وشرائح الفلفل والطماطم لها.

اقرأ أيضا:

الإسهال بعد الأكل علامة على 5 أمراض خطيرة.. لن تتخيلها

تحذير من شرب الماء مع البطيخ.. ماذا يفعل الخلط بينهما في الجهاز الهضمي؟

تنبؤات منجم هندي تثير الرعب.. هل العالم على وشك حرب عالمية جديدة؟

الحظ حليفهم.. مكافآت وأموال كثيرة في الطريق لـ 3 أبراج فلكية

في هذه الحالة احذر تناول البيض- خطر خفي على صحتك