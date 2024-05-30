يرقان الجسم دليل على أمراض خطيرة.. احذر هذه العلامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

اليرقان عبارة عن صبغة صفراء تنتج عن تكسير خلايا الدم الحمراء القديمة، وهو حالة يتحول فيها لون بشرتك وبياض عينيك والأغشية المخاطية مثل الجزء الداخلي من الأنف والفم إلى اللون الأصفر.

لكن عندما لا يعمل الكبد بشكل صحيح، أو عندما يتم تدمير خلايا الدم الحمراء بمعدل أسرع من المعتاد، تتراكم تلك المادة في الدم وتسبب اصفرار الجسم.

والعديد من الحالات الطبية يمكن أن تسبب اليرقان، مثل التهاب الكبد وحصوات المرارة والأورام، وعادةً يختفي اليرقان بمجرد أن يعالج، وفق لما جاء في "clevelandclini".

كما أوضح الدكتورحسام موافي، أستاذ الطب والحالات الحرجة بقصر العيني، أسباب اصفرار الجسم، وجاء ذلك خلال تقديم برنامج "رب زدني علما" المذاع عبر قناة صدى البلد.

وقال موافي، إن هناك فارقا بين الإصفرار من المنظور الشعبي، ومن المنظور الطبي، لافتا خلال حديثه إلى أن العامة يقصدون بالاصفرار شحوب الجلد، في حين أن الاصفرار بالمعنى الطبي قد يكون خطير للغاية.

وأضاف أن الاصفرار طبيًا يعني ارتفاع نسبة الصفرا في الدم، نتيجة الأنيميا أو غيرها من الأمراض، موضحًا أن الصفراء في الدم يجب أن تكون أقل من 1، وأكثر من ذلك الرقم يعد الوضع خطيرا.

كما نصح بقياس الصفراء وهيموجلوبين الدم في حالة ملاحظة اصفرار الجسم.

ماذا يسبب اليرقان؟

ويمكن أن ينجم اليرقان عن مشكلة في أي من المراحل الثلاث للصفراء:

1- قبل أن يعالج الكبد الصفراء (اليرقان قبل الكبدي): يحدث هذا النوع من اليرقان قبل أن يصنع جسمك الصفراء ، ويؤدي تكسر خلايا الدم الحمراء بشكل كبير إلى التأثير على قدرة الكبد على تصفية الصفراء من الدم.

2- أثناء إنتاج الصفراء (اليرقان الكبدي): يحدث هذا النوع عندما لا يتمكن الكبد من إزالة ما يكفي من الصفراء من الدم، ويمكن أن يحدث اليرقان الكبدي إذا كنت تعاني من فشل الكبد.

3- بعد إنتاج الصفراء (يرقان ما بعد الكبد): ويسمى أيضًا اليرقان الانسدادي، ويحدث هذا النوع عندما يمنع الانسداد الصفراء من التصريف إلى القنوات الصفراوية.

ما مخاطر عدم علاج اليرقان؟

يعتمد ذلك على سبب اليرقان لديك، إذا كان فيروسًا، فقد ينتشر الفيروس أو يصبح مزمنًا، ولكن إذا كنت تعاني من اليرقان بسبب فشل الكبد، فإن المضاعفات الناجمة عن مرض الكبد يمكن أن تشمل الغيبوبة والموت.

طرق الوقاية

التطعيم ضد التهاب الكبد.

استخدام الإبر النظيفة.

ممارسة النظافة الشخصية الجيدة مثل غسل اليدين جيدا بالماء والصابون.

الحفاظ على الوزن الصحي ب.

إدارة الكولسترول الخاص بك.

الابتعاد عن المشروبات المليئة بالكحول.

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