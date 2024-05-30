ما أصل "لبن العصفور"؟.. لن تتوقع حكايته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تنتشر الكثير الأمثال الشعبية التي تحمل معاني ودلالات في الحياة اليومية، ومن بين هذه الأمثال، مثل "أجيبلك لبن العصفور" الذي يُستخدم للتعبير عن الوعود الكاذبة أو الأماني غير القابلة للتحقيق.

"هجيبلك لبن العصفور" رمز لصعوبة تحقيق المستحيل

الدكتور عادل سالم، الباحث والكاتب في الأدب الشعبي، ذكر في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن هذا المثل يُستخدم للتعبير عن صعوبة تحقيق أمر ما.

تفسير مثل "أجيبلك لبن العصفور"

وتابع أن هذا المثل يحمل مزيجا من الحقيقة والخرافة، فمن الناحية البيولوجية، لا تمتلك العصافير، مثل جميع أنواع الطيور، الغدد الثديية التي تُنتج الحليب، وذلك لأنهم من فئة البيوضيات، وتتكاثر عن طريق وضع البيض.

ولذلك، فإن فكرة حصول الإنسان على لبن العصفور أمر غير ممكن بيولوجيا.

سر "لبن العصفور"

ولك، في الأيام الأولى بعد فقس البيض، تُفرز حويصلات العصافير مادة بيضاء سميكة تُشبه مكونات لبن الأبقار والجاموس في التركيب، تُستخدم هذه المادة لتغذية الصغار لمدة قصيرة قبل أن يبدأوا تناول الطعام الصلب.

لذلك، يمكن القول إن "لبن العصفور" هو مصطلح مجازي، يشير إلى هذه المادة الغذائية النادرة والمؤقتة.

وأوضح الباحث والكاتب في الأدب الشعبي أن من الناحية الشعبية، ارتبط المثل بمعنى تحقيق المستحيل، وذلك لصعوبة الحصول على هذه المادة وندرة تواجدها.

وبالتالي، بستخدم هذا المثل للتعبير عن صعوبة تحقيق أمر ما أو استحالة إنجازه.

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في هذه الحالة احذر تناول البيض- خطر خفي على صحتك