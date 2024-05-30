لطلاب الثانوية العامة.. روشتة لاستعادة النشاط والابتعاد عن القلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف

مع اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة، يزداد شعور الطلاب بالتوتر والقلق، فما بين ضغوط الدراسة والمراجعة، وخوفهم من الامتحانات، يشعر الكثيرون بالإرهاق وفقدان التركيز.

وتقول الدكتورة إيمان عبد الله استشاري العلاقات الأسرية والنفسية، إن الثانوية العامة يطلق عليها "بعبع" لدى الطلاب، نتيجة للتجارب السابقة للطلاب الآخرين الذين سبقوهم، وما سمعوه عن هذه المرحلة من ضغوطات وتوتر.

وأضافت لـ"الخليج 365"، أنه للحفاظ على الذاكرة من الضغوطات والتوتر، والتركيز في المذاكرة، يجب تدريب المخ على بعض الخطوات للتخلص من تلك العبء.

خطوات التخلص من التوتر خلال امتحانات الثانوية العامة

إدارة الوقت بشكل جيد.

أخذ قسط كاف من النوم.

ممارسة الرياضة.

الاسترخاء عن طريق تقسيم الوقت بشكل جيد.

ممارسة تمارين التنفس، لتنشيط المخ والأكسجين وتحفيز المخ على استعادة المعلومات.

أفضل طريقة للمذاكرة

وأشارت إلى أن هناك خطوة مهمة لطرد التفكير السلبي، والتذكر في وقت سريع، وهي المذاكرة عن طريق الكتابة والصوت، وعمل ملخصات باليد، والمذاكرة بطريقة الألوان الفسفورية، ومذاكرة العناوين الفرعية، ويكون ذلك مهم لقوة استعادة المعلومات جيدا.

وقدمت عدة نصائح أخرى تفيد الطلاب تشمل ما يلي:

عدم المذاكرة أمام سرير.

المشي من حين لآخر.

تناول الأطعمة الصحية.

الابتعاد عن السكريات.

تناول المكسرات.

المذاكرة في مكان هادئ.

تدوين الطموح والهدف أمامك بشكل دائم.

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