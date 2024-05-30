أعراض تنذرك بمرض يصيبك في المفاصل.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

التهاب المفاصل هو توُرم وشعور بألم عند لمس واحد أو أكثر من مفاصل الجسم، وله العديد من الأعراض والعلامات التي تدل عليه، وفقا لما جاء في "مايو كلينك".

أعراض التهاب المفاصل

توجد أعراض أساسية لالتهاب المفاصل تتمثل فيما يلي:

ألم المفاصل.

تيبس المفاصل.

الألم المستمر.

التورم.

الاحمِرار.

تقلص نطاق الحركة.

طرقعة المفاصل.

ويوجد نوعان أكثر شيوعًا لالتهاب المفاصل وهما:

الالتهاب المفصلي العظمي: يسبب مشكلات خطيرة منها تكسير الغضروف.

التهاب المفاصل الروماتيدي: يهاجم فيه جهاز المناعة المفاصل، بدءًا من بطانة المفاصل.

عوامل تزيد خطر الإصابة بالتهاب المفاصل

التاريخ العائلي.

العمر.

الجنس، حيث تُعَد السيدات أكثر عرضةً من الرجال للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

إصابة سابقة للمفصل.

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