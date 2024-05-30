خلطة فورية تخلص الأظافر من الاصفرار.. هتكون ناصعة البياض

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

الأظافر من الأشياء الأساسية التي تزيد من رونق الفتيات، لذلك تحرص العديد منهن على تنظيفها والحفاظ عليها لحمايتها من الاصفرار الذي قد يجعلها باهتة، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير مكونا طبيعيا يحول اصفرار الأظافر لأبيض لامع.

يمكن للفتيات التخلص من اصفرار الأظافر من خلال محلول الخل الأبيض، فهو يساعد على تخلص الأصافر من الاصفرار وتحويلها إلى أظافر ناصعة البياض، لذلك يجب على الفتيات وضع الخل غير المخفف على قطنة وفرك الأظافر بها، حيث نترك الأظافر لـ 10 دقائق وبعد ذلك نشطفها، ونلاحظ الفرق وفقا لما ذكره موقع «سي بي سي» سفرة.

التخلص من اصفرار الأظافر

من ضمن المكونات التي تحول الأظافر إلى بيضاء هى استخدام عجينة صودا الخبز وذلك من خلال الخطوات التالية:

- في البداية نخلط الماء وصودا الخبز حتى نحصل على عجينة سميكة.

- نفرك المكونات على الأظافر، حيث يجب أن يستمر هذا العلاج على الأظافر لمدة 30 دقيقة.

مقوي الأظافر من ضمن الأشياء التي تحافظ عليها من الاصفرار، حيث قبل وضع «المانكير» من الضروري أن يتم وضع طبقة من مقوي الأظافر، كما يجب على الفتيات تجنب استعمال الألوان الداكنة مثل الأسود والأحمر.

أسباب اصفرار الأظافر

هناك العديد من الأسباب التي تسبب اصفرار الأظافر وفقا لما ذكره موقع «مايو كلينك» والتي جاء منها الإفراط في استخدام المانكير وأيضا تراكم ألوان المانيكير على الأظافر فيصعب إزالتها، فضلا عن قلة التغذية السليمة وكثرة التدخين.