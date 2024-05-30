بالصور| أصغر حيوان في العالم.. وزنه 2 جرام ويقف على إصبع الإنسان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

خفاش كيتي ذو الأنف الخنزيري، والمعروف أيضًا باسم خفاش النحلة الطنانة، ليس فقط أصغر خفاش في العالم، ولكن يمكن القول أيضًا أنه أصغر حيوان ثديي في العالم.

العالم موطناً لأكثر من 1200 نوع من الخفافيش، ولكن أصغرها جميعًا لا يمكن العثور عليه إلا في عدد قليل من الكهوف في تايلاند وميانمار.

الخفاش Bumblebee صغير جدًا لدرجة أنه يمكن أن يستقر بشكل مريح على إصبع الإنسان، ويتراوح حجمه من 29 إلى 33 ملم، ويزن 2 جرام فقط، ويبلغ طول جناحي الخفاش الطنان 170 ملم.

تم اكتشافه في عام 1973 من قبل عالم الأحياء التايلاندي، كيتي ثونجلونجيا، وأصبح الخفاش الطنان منذ ذلك الحين من المعالم السياحية الشهيرة في كل من غرب تايلاند - حيث تم تحديد مكانه في 44 كهفًا من الحجر الجيري - و5 كهوف في مينامار.

كل هذا الاهتمام من البشر كان له عواقب سلبية على أصغر حيوان ثديي في العالم، وبحسب موقع central odditty قال خبير الخفافيش التايلاندي بيبات سويسوك لمونجاباي قبل بضع سنوات، تم تحويل بعض الكهوف إلى "كهوف استعراضية وسياحية" مما أدى إلى تدمير موطن الخفافيش.

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