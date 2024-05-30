بـ20 مليون دولار.. ملياردير يبني غواصة لرؤية حطام تيتانيك

محمد اسماعيل - القاهرة - من أجل رؤية حطام السفينة الشهيرة "تيتانيك"، بدأ الملياردير الأمريكي "لاري كونور" خطته لإطلاق رحلة جديدة لكشف الأسرار عن طريق بناء غواصة.

وقالت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، إن لاري كونور، قرر تصميم غواصة جديدة أكثر أمانا بتكلفة 20 مليون دولار لرؤية حطام تيتانيك.

الغواصة الجديدة تدعى "تيريتون أبياسل إكسبلورير" وتبلغ تكلفتها 20 مليون دولار، وهي مؤهلة للقيام برحلات متواصلة بشكل دوري.

وأضافت الصحيفة أن الرحلة ستكون على عمق يتجاوز 3800 متر، وسيرافقه خلالها مؤسس شركة "غواصات تريتون" باتريك لاهي.

وبحسب الملياردير، فإن فكرة تصميم الغواصة الجديدة ليست وليدة اللحظة، بل جاءت بعد أيام قليلة من غرق "تيتان".

ورغم التأكيد على أن الرحلة لن تتأخر كثيرا، لكن لم يتم تحديد موعد نهائي لها.

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ملياردير يبني غواصة