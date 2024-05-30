منها الفشار.. سناكن تعزز صحة الرجال الجنسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يسهم النظام الغذائي في دعم صحة الجسم، وتوجد بعض الوجبات الخفيفة التي تعمل بمثابة فياجرا طبيعية للرجال، بحسب ما ذكره موقع fertilitydietitian البريطاني.

بسكوت القمح الكامل

يمكن أن يساعد اختيار الحبوب الكاملة في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم، كما تحسن من خصوبة الرجال، لاحتوائه على فيتامين هـ، وهو من مضادات الأكسدة التي تحسن من صحة الذكور الإنجابية.

الفشار

الفشار مصدر للحبوب الكاملة، الغنية بالألياف والفيتامينات، مثل فيتامين ب، كما يحتوي مضادات الأكسدة، التي تحسن من خصوبة الرجل، وتعزز القدرة الجنسية، كما يزيد من مستويات هرمون الذكورة.

البطاطا الحلوة

البطاطا مصدر جيد للألياف ومضادات الأكسدة مثل البيتا كاروتين وفيتامين سي التي تحسن من القدرة الإنجابية، كما تزيد من مستويات هرمون التستوستيرون الذي يعزز القدرة الجنسية لدى الرجال، ويفضل تناولها مشوية للحصول على جميع فوائدها.

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