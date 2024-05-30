سجن رجل مدى الحياة بسبب التأكد من جنس المولود.. ماذا فعل لزوجته الحامل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

حكم على رجل هندي يدعى "بانا لال" بالسجن مدى الحياة بعد أن استخدم منجلا لشق بطن زوجته الحامل في الشهر الثامن للتأكد من جنس المولود.

وتزوج الزوجان منذ 22 عاما وأنجبا خمس بنات، ومع ذلك، كانا يتشاجران دائما لأن الزوج كان يريد إنجاب صبيا، بحسب ما ذكر موقع "ndtv".

وعلمت عائلة "أنيتا" بالشجار بين الزوجين وحاولوا إقناع "بانا" بتهدئة الأمر والتوقف عن النزاع والشجار، لكنه هدد بتطليق" أنيتا" والزواج من امرأة أخرى إذا لم تنجب ولد.

ويوم الحادث تشاجر الزوجان حول جنس الجنين، واستخدم أداة "المنجل" لفتح بطنها للتحقق من جنس المولود.

وقالت "أنيتا" للمحكمة إنها كانت حاملا في الشهر الثامن، وأضافت أن الجرح كان عميقا لدرجة أن أمعائها كانت معلقة من بطنها.

وبعد ذلك خرجت إلى الشارع وسمع شقيقها الذي يعمل في متجر قريب، صراخها وجاء لإنقاذها، وعند رؤيته هرب الزوج من مكان الحادث.

ونقلت "أنيتا" إلى المستشفى ونجت من الهجوم ولن يستطيع الأطباء إنقاذ طفلها، وكان صبي.

وفي المحكمة، قال الزوج أن زوجته أحدثت الجروح بنفسها لرفع دعوى كاذبة ضده، لأنه كان في نزاع على الملكية مع إخوتها.

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