بتاكل في نص الليل؟.. احذر 7 مخاطر تهدد صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يؤدي تناول الطعام في وقت متأخر من الليل إلى الإصابة ببعض المشكلات الصحية الخطيرة، وفقا لما جاء في موقعي "healthline" و"health".

اضطراب النوم

تناول الطعام في وقت متأخر من الليل يمكن أن يعطل إيقاع الساعة البيولوجية الطبيعية للجسم، ما يؤدي إلى اضطراب النوم.

تعطيل قدرة الجسم على تنظيم مستويات السكر

تناول الطعام في الليل يجعل من الصعب تنظيم مستويات السكر في الدم، كما أن تناول الكربوهيدرات والسكريات المكررة والنشويات قبل النوم قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم والشعور بالتعب والرغبة الشديدة في تناول الأطعمة السيئة.

زيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة

قد تؤدي هذه العادة إلى زيادة الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وبعض أنواع السرطان، حيث تسهم أنماط النوم المتقطعة وزيادة الوزن وضعف وظيفة التمثيل الغذائي الناتجة عن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل في هذه المخاوف الصحية.

السمنة

يؤدي الإفراط في تناول الطعام إلى الإصابة بالسمنة وسرطان القولون والمستقيم.

مشكلات الجهاز الهضمي

تناول الطعام في وقت متأخر من الليل يمكن أن يعطل عمليات الهضم ما يسبب مشكلات الجهاز الهضمي وعسر الهضم أو ارتجاع الحمض أو الإمساك أو سرطان القولون والمستقيم.

زيادة مقاومة الأنسولين

تناول الطعام في وقت متأخر من الليل يؤدي إلى زيادة مستويات الأنسولين، ما يزيد من فرص الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

الارتجاع الحمضي

قد يؤدي تناول الطعام في وقت متأخر جدا إلى زيادة خطر الإصابة بالارتجاع الحمضي، الذي يحدث عندما يبدأ الحمض الموجود في المعدة في تهيج بطانة المريء.

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