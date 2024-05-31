إطلالة ساحرة- شاهد الصور الأولى من حفل زفاف الفنانة ياسمين رئيس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

نشرت الفنانة ياسمين رئيس على حسابها الخاص عبر فيسبوك صورا من حفل زفافها من رجل الأعمال أحمد عبدالعزيز.

وجاء ذلك وسط احتفال بسيط بين الأقارب والأصدقاء.

وظهرت النجمة ياسمين رئيس مرتدية فستان زفاف باللون الأبيض بأكمام طويلة، وفتحة من الخلف حتى أسفل الظهر، مع طرحة زفاف طويلة مرصعة فصوص بيضاء، وجاء الفستان من تصميم نور عزازي.

ومن الناحية الجمالية، اختارت درجات النود الهادئ ورسمت العيون الإسموكي، ومكياج ميرنا قزمان.

واختارت أن تترك شعرها الأسود بشكل الويفي، من تصفيف جوني وستايلست ندى حسام.

فيما ظهر زوجها رجل الأعمال أحمد عبد العزيز بإطلالة باللون الكحلي، حيث ارتدى بدلة زفافه مكونة من بليزر باللون الكحلى، وبنطلون بنفس الدرجة.

ونسق أسفله قميص باللون الأبيض.

جدير بالذكر أن الفنانة ياسمين رئيس ظهرت منذ عدة أيام بسيشن يحمل إطلالة بيضاء مما جعل الجمهور يتساءل هل هذه الصور تخص عمل فني، أم حفل زفاف خاص بها.

ولم تكن المرة الأولى للظهور بالإطلالة البيضاء، حيث هنأت نجلاء بدر ياسمين رئيس، ونشرت صورة برفقتها من حفل حنتها وعلقت قائلة:" أحلي عروسة.

وفي نفس السيتق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لدينا الشربيني أثناء تواجدها بحفل "الحنة" وهي تزغرط تعبيرا لفرحتها بصديقتها ياسمين رئيس.