بعد تصدرها التريند عقب حفل زفافها- من هو زوج الفنانة ياسمين رئيس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

بعد تصدر الفنانة ياسمين رئيس محركات البحث جوجل أثناء حفل زفافها.

شاركت الفنانة ياسمين رئيس منذ قليل جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع"فيسبوك" الصور الأولى من حفل زفافها، على رجل الأعمال أحمد عبدالعزيز.

وفي التقرير التالي يستعرض لكم موقع "الخليج 365" أبرز المعلومات عن زوج الفنانة ياسمين رئيس، رجل الأعمال أحمد عبد العزيز، وفق لما جاء في مواقع التواصل الإجتماعي.

من هو زوج ياسمين رئيس؟

زوج الفنانة ياسمين رئيس هو رجل أعمال خارج الوسط الفني.

يعمل في قطاع التعدين والطاقة المتجددة.

مدير عام شركة البنيان العريي.

يعشق الرياضة.

يفضل هواية الصيد.

ويهوى رياضة السيارت.