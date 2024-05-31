احذر.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول وجبة واحدة في اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - يهمل البعض تناول الطعام معظم اليوم ويتناولون وجبة واحدة فقط، وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم وزيادة الوزن والسمنة.

وفي إحدى الدراسات، تبين أن الأشخاص الذين حصلوا على كل سعراتهم الحرارية اليومية في وجبة واحدة أصيبوا بمستويات أعلى من السكر في الدم وهرمون الجريلين الذي يتحكم في الشهية، وفقا لموقع "ليفينغ سترونغ".

ولكن عندما يقوم الإنسان بتوزيع الوجبات على مدار اليوم، لن تضطر المعدة والجهاز الهضمي إلى العمل بجهد كبير، أما تناول وجبة واحدة فقط، يؤدي إلى ضغط متزايد على الجهاز الهضمي للهضم وتفكيك وامتصاص كل هذا الطعام.

كما يجب أن يعمل القلب بجهد أكبر لإرسال المزيد من الدم إلى الأمعاء، ما قد يؤدي إلى رفع مستويات ضغط الدم بمرور الوقت.

وإذا كان الشخص عرضة لحرقة المعدة، فإن تناول وجبة كبيرة يزيد أيضاً من خطر الإصابة بالارتجاع الحمضي.

وليست كل الآثار الجانبية لتقليص الوجبات جسدية. فبعضها يرتبط بالصحة العقلية ويمكن أن يؤثر على التركيز والأداء الأكاديمي أو الوظيفي.

يعمل الدماغ البشري على الجلوكوز، وعادة ما يستمر مخزونه لمدة 4 إلى 6 ساعات فقط بعد تناول الوجبة، فإذا مضى وقت طويل بعد ذلك يتأثر التركيز والأداء الذهني.

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