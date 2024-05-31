الامارات | «دبي للإعلام» تستضيف وفد «جوتن» وتُعرّف بإمكاناتها وقدراتها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن مشاركتها في الدورة 22 من منتدى الإعلام العربي، استضافت «دبي للإعلام» وفداً من شركة ومصنع أصباغ «جوتن» الإمارات.

وجاءت الزيارة بهدف بحث علاقات الشراكة بين الطرفين، وتعزيز أواصر التعاون المشترك، وتبادل الخبرات بينهما في مختلف المجالات، إلى جانب الاطلاع على مجموعة البرامج والمبادرات التي قدمتها «دبي للإعلام» خلال المنتدى الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي.

واستمع وفد «جوتن» الذي ضم شيتيل أورهايم، المدير العام للشركة، ويحيى ماهر، مدير التسويق، وبافيش ديساي مدير قطاع الديكور، إلى شرح مفصل قدمه عبدالواحد جمعة، المدير التنفيذي للشؤون التجارية والشراكات في «دبي للإعلام»، حول مشاركة المؤسسة في منتدى الإعلام العربي، إلى جانب ما تمتلكه من إمكانات وقدرات لوجستية، وتجربة واسعة في تقديم الحلول التسويقية والخدمات الإعلامية المتنوعة عبر منصاتها التلفزيونية والرقمية والورقية، كما تعرّف الوفد إلى أساليب عمل «دبي للإعلام» وطبيعة برامجها ومشاريعها الحالية، وكذلك استراتيجيتها وخططها المستقبلية، الهادفة إلى تطوير وإثراء المحتوى الإعلامي، إلى جانب جهودها الهادفة إلى تحقيق رؤى دبي وطموحاتها.

وفي هذا الإطار، لفت عبدالواحد جمعة إلى أهمية هذه الزيارة ودورها في تعزيز العلاقات بين «دبي للإعلام» وشركة ومصانع «جوتن». وقال: «تحرص (دبي للإعلام) على مد جسور التواصل مع القطاع الخاص، وتسعى عبر تعزيز علاقاتها وشراكاتها الاستراتيجية مع الكيانات الاستثمارية الكبرى في دبي، إلى دعم توجهاتها وتحقيق رؤيتها الهادفة إلى تحويل دبي إلى مركز إعلامي عالمي، إلى جانب ترسيخ مكانة (دبي للإعلام) كواحدة من أكبر المؤسسات الإعلامية في المنطقة». ونوه جمعة بأن الشراكة مع «جوتن» تسهم في دعم الاقتصاد المحلي. وأضاف: «تعمل (دبي للإعلام) من خلال منصاتها المتنوعة على توفير مجموعة واسعة من الحلول التسويفية للشركات تمنحها قيمة إضافية عالية، وتمكّنها من الوصول إلى قاعدة جماهيرية واسعة، ما يعكس التزامنا بالجودة والابتكار».

من جانبه، عبر شيتيل أورهايم عن سعادته بالتعاون مع «دبي للإعلام»، واصفاً إياه بـ«خطوة مثمرة». وقال: «سيتيح تعاوننا مع (دبي للإعلام) العديد من الفرص والحلول التسويقية المبتكرة التي تساعدنا على الوصول إلى قاعدة جماهيرية واسعة، من خلال قيامنا برعاية مجموعة من البرامج النوعية التي تبثها (دبي للإعلام) عبر منصاتها التلفزيونية والرقمية، ما يسهم في تعزيز علامتنا التجارية وتنميتها على المستويين المحلي والإقليمي، ويرفع مستوى المنتجات التي نقدّمها، وهو ما يمنحنا إمكانات أوسع لتحفيز روح الابتكار لدى طواقمنا وفرق عملنا».

يُذكر أن «دبي للإعلام» تُعد من أكبر المؤسسات الإعلامية في دولة الإمارات، ومن أبرز المؤسسات الإعلامية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، وتمتاز بريادتها في تزويد الجمهور بتجربة إعلامية استثنائية تقوم على الابتكار والجودة، وتلبي التطلعات الاستراتيجية لحكومة دبي، في حين تُعد مجموعة «جوتن» من أبرز الشركات المنتجة للطلاء، وهي موجودة في دبي منذ عام 1975، وتقدم مجموعة واسعة من الدهانات الداخلية والخارجية للمنازل والمباني التجارية. وتمتد شبكة موزعي «جوتن» لأكثر من 220 معرضاً، وتنتشر في جميع أنحاء دولة الإمارات.